Жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 46

Мужчина шел к ближайшему водоему, прихватив снасти. Но в тот день они ему не понадобились.

Жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Жуткую находку обнаружил житель Подмосковья, отправившийся на рыбалку. Не дойдя до водоема, он наткнулся на скелет человека, одетый в тельняшку.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в городском округе Сергиев Посад, в поселке Лесхоз. Сельчанин в тот день прихватил рыболовные снасти и шел неспешным шагом к ближайшему водоему, предвкушая удовольствие от процесса. Но момент был испорчен еще на полпути, когда на глаза попался скелет. На место рыбак вызвал сотрудников полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность неизвестного. Зацепкой для них может стать найденный при нем кнопочный телефон. Пока не исключается версия о пропаже без вести, анализируются соответствующие розыскные дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткие подробности дела о мертвом младенце в туалете «Ласточки». 

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Жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке

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