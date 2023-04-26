Тренер объяснил, когда нужно ложиться спать и просыпаться для похудения

Сбросить лишние килограммы и прожить дольше помогут гормоны. Они вырабатываются в конкретные часы во время сна.

Тренер велнес-клуба и мастер спорта по жиму штанги лежа Яков Хамраев объяснил, когда нужно ложиться спать и просыпаться, чтобы похудеть и прожить дольше. Специалист посоветовал вставать с рассветом — приблизительно в пять-шесть часов утра.

«В это время в организме вырабатываются „гормоны активности“ — кортизол и адреналин. Кроме того, в крови растет уровень гемоглобина и сахара, учащается пульс, дыхание становится глубже — так наши органы готовятся к пробуждению», — рассказал Яков Хамраев изданию Газета.ру.

Мастер спорта отметил, что ранний подъем может быть стрессом для организма. Чтобы успеть выспаться, ложиться нужно в 22:00. Кроме того, отвечающие за долголетие и похудение гормоны вырабатываются с 22:00 до 2:00. Синтезируются они исключительно во время сна.

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