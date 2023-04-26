«Мы не идеальные»: Самойлова и Джиган сообщили о воссоединении

Звездная пара честно рассказала о переменах в личной жизни и своем примирении.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили радостную весть. После нескольких месяцев ссоры они помирились и воссоединились. Самойлова опубликовала в социальной сети совместный снимок с мужем и записала видео.

«Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или счастью», — сообщила Самойлова.

Она рассказала, что примирение произошло полторы недели назад. Но так как через пару дней у нее день рождения, на котором будет присутствовать Джиган, то было бы глупо и странно не признаться в этом сейчас. Иначе потом у публики возник бы вопрос: как рэпер пришел на мероприятие, если до сих пор в ссоре с супругой. Все это вновь натолкнуло бы фанатов на мысли о пиаре.

К слову, слухи о разладе в семье появились после Дня всех влюбленных. Тогда праздник прошел тихо и спокойно, хотя обычно Самойлова и Джиган отмечают его масштабно. После долгого молчания блогер сообщила — наступил тяжелый период, умолчав о причинах. Джиган даже съехал из особняка и стал жить отдельно. Аналогичный кризис пара уже переживала. После рождения сына Джиган на радостях ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены, и она поверила ему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Оксана Самойлова довела до слез единственного сына.