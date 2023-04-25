Оксана Самойлова довела до слез трехлетнего сына: «Я буду твоей невестой»

Модель Оксана Самойлова рассказала и показала, как довела до слез трехлетнего сына Давида. Видео супруга рэпера Джигана опубликовала в личном блоге. Впрочем, трогательные всхлипывания мальчика только лишний раз подчеркнули его тесную связь с мамой и большую любовь. И маме удалось тут же успокоить малыша. Из-за чего он страдал? Хотел жениться!

Самойлова с дочерьми организовали себе девичье развлечение — устроили свадьбу для младшенькой Майи. В белом платье она шла с букетом цветов по импровизированному подиуму к столу, за которым сидел жених — огромная плюшевая игрушка Килли Вилли. Или Хагги Вагги. В общем, красотой не блистал. Ну а потом были танцы и угощения.

После церемонии, за которой Давид внимательно наблюдал, Самойлова услышала неожиданный вопрос: «Мам, а когда у меня свадьба?». Мама ответила, что еще не скоро, но мальчик не унимался. Отвечая на вопросы о будущем, он заявил, что возьмет в законные супруги мать. А когда услышал, что так делать нельзя, расстроился до слез, даже есть не смог.

Самойлова тут же бросилась успокаивать Давида, а стоило ей поцеловать лобик, мальчик уже и улыбнулся. Мама повторяла: «Я буду твоей невестой, сладкий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Самойлова выгнала Джигана из дома. Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

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