Два в одном: ставшая PR-директором Волочковой домработница продолжит у нее убираться

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 850

Ставшая PR-директором Волочковой домработница продолжит убирать ее особняк

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Балерина не считает, что дополнительные обязанности могут сильно измотать ее сотрудницу Лолу.

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно повысила свою домработницу Лолу до PR-директора, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, что женщина не покончила с тряпками, шваброй и моющими средствами. Ведь она и дальше будет наводить порядок в особняке знаменитости — совмещая прежние обязанности с новой должностью.

«Лоле ничто не мешает наводить порядок в доме, но я ее спрашиваю, не напрягает ли ее вот эта движуха, которая связана с моей работой. Она говорит, нет, мне даже очень нравится. Она в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает. Она процент получает с того, что приносит мне деньги. А что плохого?» — удивилась знаменитость.

Волочкова полностью доверяет Лоле и членам ее семьи, ведь знает их не первый год. Для балерины домработница стала уже настолько родной, что она согласилась приютить близких Лолы у себя в доме. Как только Волочкова назначила женщину PR-директором, то выяснила, как много стоящих предложений ей поступало в прошлом. Однако из-за расхлябанности предшественников она так и не смогла ответить на них. Теперь Волочкова надеется, что ее рабочий день будет еще больше занят съемками, поездками на мероприятия и выступлениями. Да в доме будет всегда чисто и уютно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит кулинарный шедевр от домработницы Анастасии Волочковой.

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