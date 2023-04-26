Даже после удара автомобиль не остановился — перевернулся на бок и проскользил еще десятки метров.

Суровый дрифт на МКАД — в столичном районе Ясенево водитель такси не справился с управлением. Его машину занесло, она пролетела через пять полос и на полной скорости врезалась в отбойник.

Но даже после этого автомобиль не остановился — он перевернулся на бок и проскользил еще пару десятков метров, эффектно разбрасывая вокруг искры.

Примечательно, что при таком маневре такси не задело других участников движения. Пока неизвестно, как сильно пострадал водитель и были ли в машине пассажиры.