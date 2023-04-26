Таксист устроил искрометный дрифт на МКАД и влетел в отбойник — видео ДТП
Автомобиль такси высек искры на МКАД и врезался в отбойник из-за заноса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru
Даже после удара автомобиль не остановился — перевернулся на бок и проскользил еще десятки метров.
Суровый дрифт на МКАД — в столичном районе Ясенево водитель такси не справился с управлением. Его машину занесло, она пролетела через пять полос и на полной скорости врезалась в отбойник.
Но даже после этого автомобиль не остановился — он перевернулся на бок и проскользил еще пару десятков метров, эффектно разбрасывая вокруг искры.
Примечательно, что при таком маневре такси не задело других участников движения. Пока неизвестно, как сильно пострадал водитель и были ли в машине пассажиры.
Читайте также
94%
0.28 90.03
0.57
Нашли ошибку?