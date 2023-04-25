Роскошь быть собой: почему после брака с яркой женщиной мужчина выбирает тихую скромницу

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 57

Сексолог Кульгавчук назвал сложным для мужчины брак с яркой женщиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Имеет ли место любовь в таких союзах и каково быть неприметной женщиной Аполлона?

Красивый и интересный мужчина далеко не всегда выбирает спутницу себе под стать. Из самых завидных красавиц он почему-то отдает предпочтение самой обычной женщине — ни внешности, ни харизмы. Причем часто избранница — полный антипод предыдущей возлюбленной, с которой бы портреты писать, да за пояс не заткнуть.

В чем феномен такого выбора и по любви ли это, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал психолог, сексолог Евгений Кульгавчук.

«Часто расставание — это разочарования, накопившиеся обиды, нерешенные конфликты. Мозг запоминает и порой обобщает: эти признаки ведут к проблемам. Например, у женщины выражен истероидный радикал. Он и привлек мужчину в свое время. Он был восхищен ее талантом и ярким образом. Но, как говорят, не нужно путать туризм с эмиграцией. Со временем, устав от домашних красочных концертов, мужчина начинает мечтать о тихой и спокойной жизни, борще и мягких тапочках, а также тихой и спокойной жене», — объясняет собеседник.

По его словам, даже малейшие проявления яркости в таком случае не приветствуются. Желательно слиться с толпой, забыть про косметику и в модный магазин заглядывать только по праздникам. С одной стороны, так себе удовольствие, с другой — возможность быть собой рядом с Аполлоном.

«Это может быть весьма приятно и ей, так как ей не нужно все время „соответствовать“, жить в страхе от появления лишнего веса или морщин. Это роскошь быть собой. И это немалого стоит в нашем мире потребления и тщеславия. Поэтому такие браки могут быть достаточно прочными, но, конечно, если оба ценят это и умеют ухаживать за отношениями», — уверен эксперт.

При этом он отмечает, что бывают и менее гармоничные пары. Как правило тогда, когда партнер выдает себя не за того, кем является. Но рано или поздно маска все равно упадет с лица.

«В том случае если женщина внутри является иной и долго играет роль, несвойственную ей, это может приводить к неврозам. Кроме этого, ложь порой вскрывается, так называемыми добрыми людьми, и тогда разочарование может быть двойным: „верить никому нельзя“. И дальше начинать жить заново этому, по сути, обманутому мужчине все сложнее», — добавил сексолог.

К слову, в мире шоу-бизнеса тоже много историй, которые, по мнению общественности, иллюстрируют неравный брак. Так, не все поклонники композитора Игоря Николаева смирились с выбором избранницы — певицу Юлию Проскурякову упрекают в отсутствии вкуса, таланта и яркости, чего экс-супруге музыканта Наташе Королевой не занимать. К жене юмориста Евгения Петросяна блогеру Татьяне Брухуновой аналогичные претензии: женщина годится артисту в дочери, но одевается как бабушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему богатые и знаменитые женщины предпочитают молодых мужчин ровесникам.

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