Дочь Иосифа Пригожина поделилась радостными новостями о семье

Уже несколько недель по Сети ходят слухи о том, что Даная Пригожина вновь станет мамой. 26-летняя модель решила поделиться хорошим событием с поклонниками.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина в своем личном блоге ежедневно делится с фанатами своим опытом материнства и успехами ребенка. Недавно у ее сына прорезался первый зуб, пишет Вокруг. ТВ.

Это хорошее событие заставило модель поволноваться, Малыш плохо спал, поднималась температура и появился насморк. Но врачи успокоили маму, убедив, что это нормальная реакция организма на такие изменения.

Блогер уже давно не скрывает от подписчиков внешность своего малыша. После крещения Даная опубликовала фото сына Даниэля, которого летом родила от супруга Евгения.

В свои восемь месяцев мальчик уже уверенно стоит. Он даже отказывался ползать, а пытался сразу держаться на ногах. Недавно он обрадовал Данаю Пригожину первыми самыми трогательными словами: «мама» и «папа».

Несмотря на известность, семья живет достаточно скромно. Например, на крестины девушка сомневалась, заказывать ли ей дорогой тематический торт. Даная привыкла тратить деньги с умом и только на необходимые вещи. К такому поведению ее приучил отец Иосиф Пригожин, который не раз говорил, что не готов помогать взрослым детям деньгами. Продюсер считает, что такие условия тренирует в детях самостоятельность. Поэтому внук продюсера родился в обычном роддоме, хотя блогер теперь жалеет об этом. В следующий раз она намерена сделать выбор в пользу платных клиник.

В апреле по социальным сетям ходил слух о том, что Даная станет мамой во второй раз. Поводом для обсуждения послужил тест на беременность, который опубликовала дочь Пригожина. Девушка не понимала, есть ли вторая полоска или нет, поскольку она проявилась не четко. Однако эта информация вскоре забылась, ведь модель больше не комментировала эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия забыли об обязательствах.

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