«Мы его подписали»: Пригожин и Валерия уже забыли об обязательствах

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Полина Долгова
Полина Долгова 29

Пригожин и Валерия уже не вспоминают о подписанном ими контракте

«Мы его подписали»: Пригожин и Валерия уже забыли об обязательствах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка рассказала, что супруги даже не заглядывали в контракт.

Долгая и красивая история любви Иосифа Пригожина и певицы Валерии достойна экранизации. Два самодостаточных человека встретили друг друга уже в зрелом возрасте и сначала начали работать вместе, а затем полюбили так сильно, что уже 20 лет не могут разлучиться.

После громкого развода с продюсером Александром Шульгиным Валерии было тяжело. У нее не ладилась карьера, личная жизнь, появилось много проблем. Но в ее жизни появился всемогущий Иосиф Пригожин, который предложил начать жизнь с чистого листа и спас женщину от одиночества.

Певица и продюсер быстро нашли общий язык, подписали контракт и поняли, что их встреча была предначертана кем-то на небесах. Сейчас про бумажки они даже не вспоминают, сообщает ТАСС.

Валерия рассказывала, что после того, как они стали жить вместе, воспоминания о документе улетучилась, супруги даже не заглядывали в него.

«Мы его подписали, а после того, как стали жить вместе, о нем забыли», — рассказала Валерия.

Пара даже не знала, когда он закончился, так как не возобновляли. Артистка считает, что из года в год их отношения становятся все ярче.

«Самый главный показатель — время пролетело как один миг», — говорит артистка.

По ее словам, за эти годы их союз успел воспитать шестерых детей, которые были рождены от предыдущих браков. Дети выросли честными и достойными людьми. Каждый получил достойное образование и активно развивает свою карьеру.

«И, конечно, самое главное — много сделали и в работе: это и песни, и альбомы, и грандиозные концерты», — признается звезда.

В одном из интервью Валерия призналась, что однажды Иосиф уехал на три дня. А ей было так грустно и одиноко, что они решили больше не расставаться так надолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия призналась в усталости от внучки.

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