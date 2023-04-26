«Умер в той больнице, где я родился»: Байден снова спутал параллельные миры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Байден перепутал дату и место смерти своего дедушки

«Умер в той больнице, где я родился»: Байден снова спутал параллельные миры

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/CNP / MediaPunch

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Американский лидер не первый раз ошибается в важных семейных датах. На этот раз он предложил новую версию гибели своего дедушки.

Президент США Джо Байден перепутал время и место смерти своего дедушки. Во время одной из своих речей он заявил, что его родственник скончался незадолго до его появления на свет, при этом случилось все в одной больнице.

«Подумайте об этом — мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где я родился, за две недели до моего рождения», — рассказал он.

Задокументированные источники свидетельствуют о другом. Известно, что дедушка американского президента Джозеф Байден умер в Балтиморе, штат Мэриленд. Случилось это в сентябре 1941. Тем временем, глава США родился в 1942 году в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.

Ранее Байден уже ошибочно заявлял о смерти своего сына во время боевых действий Ираке. В реальности Бо Байден ушел из жизни от рака мозга в 2015 году. Примечательно, что наследник президента действительно проходил службу в Ираке в 2008–2009 годах. Байден предполагал, что страшное заболевание было спровоцировано выбросом токсичных веществ, которые могли выделяться в результате сжигания отходов на военных объектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден проговорился, что ему страшно находиться в Белом доме.

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