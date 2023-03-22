Заложник Белого дома: Байден проговорился, что ему страшно в Вашингтоне
Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP
Американские избиратели посмеялись над дедушкой Джо. Но что, если он в опасности и ему действительно нужна помощь?
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии в Белом доме решил процитировать поэта Ричарда Бланко, однако снова запутался в словах и опозорился. Свое поведение американский лидер объяснил тем, что ему страшно находится в резиденции в Вашингтоне.
«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден.
В Белом доме собрались лауреаты медалей за достижения в области гуманитарных наук и искусств, однако награждение пошло не по плану. Не ясно, забыл ли свою речь президент Америки или принял неудачную попытку самодеятельности, но его заявление вызвало у толпы смех.
«Let me start this over again»: Biden twice tries reciting poem, fails both times pic.twitter.com/5hoDxZ6eC0— Tom Elliott (@tomselliott) March 21, 2023
Джо Байден в свои 80 лет является самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории страны. Неловкие ситуации стали обыденностью для американского лидера: он теряется в пространстве, заговаривается и падает. Общественность предполагает, что причина подобного поведения кроется в возрасте и возможных проблемах со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден по ошибке сделал заявление о похоронах сына в Ираке.
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