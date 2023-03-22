Заложник Белого дома: Байден проговорился, что ему страшно в Вашингтоне

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме

Заложник Белого дома: Байден проговорился, что ему страшно в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Американские избиратели посмеялись над дедушкой Джо. Но что, если он в опасности и ему действительно нужна помощь?

Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии в Белом доме решил процитировать поэта Ричарда Бланко, однако снова запутался в словах и опозорился. Свое поведение американский лидер объяснил тем, что ему страшно находится в резиденции в Вашингтоне.

«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден.

В Белом доме собрались лауреаты медалей за достижения в области гуманитарных наук и искусств, однако награждение пошло не по плану. Не ясно, забыл ли свою речь президент Америки или принял неудачную попытку самодеятельности, но его заявление вызвало у толпы смех.

Джо Байден в свои 80 лет является самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории страны. Неловкие ситуации стали обыденностью для американского лидера: он теряется в пространстве, заговаривается и падает. Общественность предполагает, что причина подобного поведения кроется в возрасте и возможных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден по ошибке сделал заявление о похоронах сына в Ираке.

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