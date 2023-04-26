«Проверка связи»: найдено последнее селфи Наталии Власовой перед пропажей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Найдено последнее селфи Наталии Власовой перед пропажей

«Проверка связи»: найдено последнее селфи Наталии Власовой перед пропажей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Некоторые СМИ сообщают, что знаменитость сейчас лежит в коме, ее почки отказали после операции. Но так ли это?

Певица Наталия Власова уже несколько дней находится в больнице. По крайней мере, так пишут некоторые СМИ, в частности, StarHit.ru. Поклонники сильно беспокоятся за звезду и желают ей скорейшего выздоровления. Примечательно, что последнее сделанное селфи артистки выглядит так, словно она предчувствовала будущие трудности. Фото улыбающейся исполнительницы было опубликовано в ее микроблоге пять дней назад.

Instagram* / vlasova_official

 

«Привет! Если видите этот пост, поставьте лайк — проверка связи! Соскучилась по вам! А вы по мне?» — написала знаменитость.

В комментариях множество подписчиков отметили, что тоже очень соскучились по кумиру. Теперь же фанаты понимают, что скучать по Власовой придется еще некоторое время.

По данным StarHit.ru, несчастье с певицей случилось на корпоративе. Состояние вокалистки якобы резко ухудшилось, она выронила микрофон и начала падать со сцены. Благо, один из музыкантов подхватил Власову, и ее сразу понесли за кулисы, сообщал источник. Там вокалистке вызвали скорую помощь.

Предположительно, у знаменитости большие проблемы с сердцем. Ранее появилась информация, что ей сделали серьезную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Источник StarHit.ru отмечает, что Увы, хирургическое вмешательство дало осложнения, поэтому у артистки отказали почки. Сейчас исполнительница в коме, в ее палату не пускают даже самых близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую именно операцию могли провести Наталии Власовой.

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