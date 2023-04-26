У Наталии Власовой перестали работать почки после остановки сердца

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Сейчас в палату к знаменитости никого не пускают, она находится в реанимации.

У Наталии Власовой перестали работать почки после остановки сердца

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Уже несколько дней состояние Наталии Власовой оставляет желать лучшего. Вчера стало известно, что знаменитости сделали серьезную операцию на сердце. Как сообщал StarHit.ru, хирургическое вмешательство было очень тяжелым для организма вокалистки. По данным издания, у нее отказали почки на фоне остановки сердца.

«На операции было остановлено сердце врачами. Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение. Врачи будут колоть препараты для давления. Наташа продолжает находиться в реанимации в медикаментозной коме», — заявил источник онлайн-журнала.

Наталия Власова была на корпоративе, когда случилось несчастье. Исполнительница даже не смогла допеть песню, выронила микрофон из рук и стала падать вниз. Звезду сразу отнесли за кулисы, куда оперативно приехала бригада скорой. Медики срочно госпитализировали артистку.

«Сейчас Наташа находится под наблюдением медиков, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры, чтобы как можно скорее поставить на ноги», — сообщил источник издания.

Теперь в палату артистки не пускают даже самых близких. Из-за стремительного заболевания Власову пришлось подключить к ИВЛ и ввести в кому.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

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