Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мурманской области. Как стало известно 5-tv.ru, в качестве основной версии в данный момент рассматривается техническая неисправность.

Уже известно, что пилотам удалось вовремя катапультироваться. Они выжили, застряли на ветках деревьев, сейчас их эвакуацией занимаются спасатели.

МиГ-31 принят на вооружения в 1981 году. Всепогодный сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Экипаж 2 человека. Предназначен, в том числе для перехвата и уничтожения крылатых ракет. Среди прочего является носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Соединения истребителей МиГ-31 в свое время считались спецназом сил ПВО. Применяется в зоне проведения СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры момента ЧП с МиГ-31. Там отчетливо видно, как пилоты пытаются увести самолет подальше от жилых кварталов.