Киркоров-старший показал новую спутницу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20

Бедрос Киркоров нашел новую подружку

Киркоров-старший показал новую спутницу

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Отец поп-короля рассказал, почему развелся с женой. Он посетил ток-шоу «Звезды сошлись», где и приоткрыл завесу тайны.

Бедрос Киркоров показал новую подругу. Отец короля эстрады пришел на ток-шоу «Звезды сошлись!» на НТВ вместе с 43-летней Олесей.

Киркоров-старший рассказал, что познакомился с ней на концерте сына. Олеся во всем помогает Бедросу, но романтические отношения отец поп-короля и его новая подруга отрицают. В эфире программы женщина рассказала, что контролирует прием лекарств, артериальное давление и сатурации Киркорова-старшего.

«Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу, что есть такой человек», — сказал поп-король Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь» в 2023 году.

Бедрос Киркоров развелся со женой Людмилой, с которой прожил в браке 26 лет. Издание 7Дней.ru отметило, что вокруг расставания пожилой пары ходит много слухов. Кто-то говорит о проблемах с недвижимостью, кто-то приписывает Бедросу отношения с беременной медсестрой. На самом деле все гораздо проще.

Бедрос отметил, что причиной развода стала жизнь в разных городах. После рождения внуков он переехал к сыну, а Людмила осталась жить и работать преподавателем в Великом Новгороде. Папа поп-короля уговаривал супругу перебраться в Москву, но та отказалась.

«Жизнь в разных городах всегда заканчивается крахом», — сказала Ангелина Вовк в ток-шоу «Звезды сошлись» приводя пример со своим бывшем мужем.

Самым сложным испытанием для отношений пожилой пары стало длительное лечение Бедроса в больнице. Киркоров-старший пробыл в лечебном учреждении целый год. Он сообщил, что супруга его ни разу не навестила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров ответил на вопросы о разводе своего отца.

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