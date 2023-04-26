В США предсказали судьбу Зеленского к завершению украинского конфликта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Экс-разведчик США Риттер: Зеленского и его правительства не будет к концу украинского конфликта

В США предсказали судьбу Зеленского к завершению украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинский лидер слепо верит американским властям, но стоит ли так сильно полагаться на них?

Украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство к концу конфликта исчезнут. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда спецоперация закончится», — отметил он.

Кроме того, он убежден, что Россия не станет брать на себя долги и контракты киевского режима, который перестанет существовать. Так он прокомментировал вопрос о сохранении международными инвесткомпаниями подрядов на восстановление Украины после завершения боевых действий. Москва не продаст свои земли таким компаниям, подытожил он.

«При президенте России Владимире Путине такого не произойдет», — резюмировал Риттер.

К слову, недавно Риттер призвал западные страны перестать помогать Украине, спустить этот «гнилой корабль» на воду и утопить. Ведь американские власти понимают все происходящее на Украине, но все равно всеми способами пытаются скрыть это. Кроме того, он уверен, что Зеленского волнуют только собственные интересы, нежели процветание государства. Именно поэтому Европе стоит всерьез задуматься о прекращении помощи стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отреагировала на телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Тема:
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