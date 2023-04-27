«Слезам найду время»: Волкова объяснила свое спокойствие после ареста брата

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Волкова объяснила свое спокойствие после новости об аресте брата за убийство

«Слезам найду время»: Волкова объяснила свое спокойствие после ареста брата

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса старается сохранять спокойствие и выдержку после страшных новостей о родственнике, за что и получает в свой адрес обвинения в безразличии.

Актриса Екатерина Волкова объяснила свое спокойствие и возвращение к привычной жизни после новости об обвинении родного брата Леонида в двойном убийстве в США. Многие возмутились, как после такого события знаменитость может продолжать работать, делиться новостями о детях. По словам Волковой, внешнее спокойствие — лишь защитная реакция. На самом же деле внутри творится нечто похожее на катастрофу.

«В шутках и работе я могу немного отдохнуть, переключиться от навязчивых мыслей, чтобы не скатываться в слезы особенно на людях. Тем не менее считаю, что горевать тоже надо уметь, так что моим слезам найдется место и время, но не сейчас. Сейчас надо во всем разобраться, надо быть сильной», — заявила актриса в социальной сети.

Как ранее сообщилось, в США погибли двое мужчин — выходец из Петербурга и его сожитель. Тело первого нашли с множественными ножевыми ранениями, второго — расчлененным и разложенным по контейнерам. Один из убитых был доверителем арендованного жилья Леонида Волкова. Кроме того, Волкова видели входящим в дом жертв уже после того, как их стали считать пропавшими. По предварительной версии правоохранителей, у подозреваемого и погибших мужчин мог быть конфликт из-за жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве матери актера Антона Шагина.

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