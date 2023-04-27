Яркие, цветные и отравляющие: в мармеладных мишках нашли опасные дозы гормона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Ученые из США нашли в мармеладе опасные дозы гормона

Яркие, цветные и отравляющие: в мармеладных мишках нашли опасные дозы гормона

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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После поедания жевательных конфет более четырех тысяч детей оказались в больнице, более 300 понадобилась интенсивная терапия, а двое умерли.

Ученые из США выяснили, что в жевательных конфетах могут содержаться опасные дозы гормона мелатонина. Исследование проводилось специалистами из Гарвардской медицинской школы. Результаты были опубликованы в журнале JAMA.

В ходе исследования выяснилось, что 22 марки добавок из 25 содержали на 347% больше мелатонина, чем указано производителем. При этом биологически активные добавки рекламировались как безопасные средства для улучшения качества сна. В результате, согласно данным здравоохранения США, прирост числа обращений в токсикологический центр в связи с отравлением мелатонином после поедания мармеладных конфет возрос до 500%. Более четырех тысяч детей были госпитализированы, 287 нуждались в интенсивной терапии, а двое умерли.

Вместе с тем стоит отметить, что мелатонин — естественный гормон, вырабатываемый мозгом в ответ на темноту. Но в жевательных конфетах, выяснили ученые, содержится синтетическая версия гормона. Однако такие же правила, что и на лекарства, на них не распространяются. Ведь они отпускаются как пищевые добавки.

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