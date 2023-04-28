«Мудрое решение»: почему Россия не отняла западные активы в ответ на конфискацию своих

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 422

Военный эксперт Кнутов назвал мудрым решение РФ не отвечать Западу со всей силы

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; REUTERS; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Действия недружественных РФ стран по отношению к ее имуществу можно назвать одним словом — грабеж. Как на это правильнее реагировать?

Власти России приняли мудрое решение, отказавшись со всей силы отвечать на изъятие зарубежных российских активов западными странами. Об этом 5-tv.ru сообщил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, Запад в прямом смысле конфискует российские активы с помощью разных юридических уловок, после чего передает полученные средства киевскому режиму. В ответ на эти незаконные действия Россия могла бы национализировать расположенные на ее территории активы западных компаний. Однако вместо этого власти РФ действуют мягче — вводят временное управление.

«Мера, может быть, не такая радикальная, как могла бы быть, но это позитивный момент. Во-первых, он является ответным шагом с нашей стороны. Во-вторых, все-таки оставляет дверь приоткрытой. В надежде на то, что через какой-то период времени отношения между Россией и странами Запада придут к нормализации. То, что мы не захлопнули дверь для иностранных инвестиций, а использовали их в качестве активов — но без национализации, а под управлением наших компаний — это достаточно мудрое решение», — заявил Юрий Кнутов.

По его словам, такое решение президента РФ Владимира Путина будет иметь «более мягкие последствия». А вот власти западных стран поступают с российскими активами даже хуже, чем если бы их национализировали. Потому что правовые нормы обязывают при национализации выплачивать компенсации. Со стороны Запада такими выплатами и не пахнет.

«Конфликт между Россией и Украиной не является с точки зрения торгового права и международного права основанием для конфискации имущества <…> Те действия, которые мы предпринимаем — передача управления — более законные, соответствующие требованию международного права и международного торгового права. А то, что делает Запад, — это по-русски называется грабеж. И этот грабеж не может иметь никаких юридических обоснований и оправданий», — подытожил Юрий Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Согласно им, активы немецкой компании Uniper и финской Fortum перешли под временное управление Росимущества. Любопытно, что инвесторы положительно встретили новости об этом.

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