Принял за игрушку: вскрылись обстоятельства ранения малыша из Подмосковья

Четырехлетний мальчик взял в руки оружие и прострелил себе голову.

Новые подробности инцидента с участием четырехлетнего малыша из подмосковного Пушкино, прострелившего себе голову из пистолета, стали известны 5-tv.ru.

По словам матери ребенка, оружие в его в руках оказалось совершенно случайно. Накануне женщина готовилась к переезду и принесла в дом из подвала коробку, чтобы упаковать телевизор. Прежде чем приступить к делу, она отлучилась на несколько минут за отверткой. Малыш в этот момент остался в комнате один и, видимо, решил заглянуть внутрь той самой коробки с «сюрпризом» на дне.

Воспользоваться оружием для мальчика труда не составило — совсем скоро в доме раздался оглушительный звук. Вернувшись в комнату, женщина увидела, как сын истекает кровью и подумала, что на него упала какая-то тяжесть. Взяв ребенка на руки, она выбежала на улицу и попросила первого прохожего вызвать скорую.

И только потом, уверяет мать малыша, она узнала об огнестрельном ранении — ребенок пустил себе пулю в лоб из бесствольного травматического пистолета. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи одной из местных больниц.

Между тем после инцидента вскрылись интересные детали о самом оружии. Как оказалось, оно находится в федеральном розыске с 2015 года. Ничего из этого, по словам членов семьи, им известно не было.

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