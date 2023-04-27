Раскрыта причина смерти режиссера Евгения Басилашвили

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 431

Причиной смерти режиссера Евгения Басилашвили стала остановка сердца

Фото, видео: ВКонтакте / Таня Глущенко; личный архив Ольги Алешиной; 5-tv.ru

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Знаменитый артист и педагог до последнего приходил к своим ученикам, несмотря на плохое самочувствие.

Стала известна причина смерти советского актера и режиссера Евгения Басилашвили. Об этом в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказала Ольга Алешина, актриса и коллега Басилашвили.

«У него остановилось сердце. <…> Просто сердце не выдержало», — рассказала она.

Евгений Леонович был преподавателем ВГИИК и до последнего приход к своим студентам. Знаменитый артист преподавал даже для других курсов, но в последнее время работал только со своими учениками. По словам Ольги Алешиной, у мастера просто не было сил.

«Он до этого не очень хорошо себя чувствовал, а потом коронавирус, видимо, уже не на очень здоровый организм подействовал», — поделилась она.

Церемония прощания с Евгением Басилашвили состоится 28 апреля в Волгограде. Артиста похоронят на Димитровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Евгений Басилашвили был «человеком-раритетом».

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