С Евгением Басилашвили простятся 28 апреля в Волгограде

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Знаменитый артист был «человеком-раритетом», оставаясь добрым и отзывчивым, несмотря на славу.

С Евгением Басилашвили простятся 28 апреля в Волгограде

Фото: www.globallookpress.com / Nano Calvoй

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Траурная церемония прощания с режиссером, актером и педагогом Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Евгением Басилашвили пройдет завтра. Об этом сообщается на сайте АиФ-Волгоград.

Событие начнется завтра в 11:00 и продлится час. Место проведения — ритуальный комплекс на улице Землячки, 74, в Волгограде. Также известно, что Басилашвили будет похоронен рядом с женой.

Евгений Басилашвили умер накануне, причины и обстоятельства трагедии пока не сообщаются. О его смерти рассказала выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко, разместив грустную публикацию в профиле социальной сети «Вконтакте». В том числе на сайте «Кино-театр.ру» тоже появились данные о кончине звезды.

В своем посте Глущенко назвала Басилашвили потрясающим актером и опытным профессионалом. По ее словам, именно он научил ее воспринимать мир в ярких красках, всегда радовал захватывающими историями и преподал важный жизненный урок, который девушка усвоила навсегда.

«Я благодарна вам, очень сильно благодарна за все, что вы для меня сделали. И без вас, мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», — заявила Татьяна.

В том числе руководитель пресс-службы ВГИИК Татьяна Ковалева высказалась насчет Басилашвили. Она назвала его «человеком-раритетом», подчеркнув удивительность, скромность, доброту и отзывчивость актера, несмотря на его обширную известность, завидное мастерство и исключительный талант.

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