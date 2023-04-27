Бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери

|
Полина Долгова
Полина Долгова 19

Экс-король Испании Хуан Карлос опроверг наличие у него внебрачной дочери

Бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери

Фото: © РИА Новости / Кристина Афанасьева

Читайте нас в: Дзен Новости

Иностранные СМИ сообщали, что девочка была рождена от аристократки. Так ли это на самом деле?

Бывший король Испании Хуан Карлос I опроверг новость о том, что у него есть внебрачная дочь, которая родилась в результате связи экс-монарха с аристократкой, написало издание El Mundo.

«У меня нет никакой дочери», — приводит газета слова экс-короля.

Прежде еще одно издание, El Confidencial, сообщило, что после рождения инфанты Елены (1963), инфанты Кристины (1965) и будущего короля Филиппа VI (1968). В конце 1970-х — начале 1980-х годов у короля появился четвертый ребенок — дочь Алехандра.

Иностранное СМИ отмечало, что женщина замужем, у нее есть сын и она никогда не предъявляла права на наследство.

В газете уточнялось, что монарх якобы финансово поддерживает Алехандру, несмотря на то, что женщина не знала, кто ее отец на протяжении долгого периода жизни.

Хуан Карлос отрекся от престола в пользу сына Филиппа в 2014 году, но сохранил за собой титул короля. В марте 2020 года из-за коррупционного скандала Филипп VI решил лишить отца средств из бюджета из Королевского дома, а также отказался быть претендентом на наследство. В августе 2020 года Хуан Карлос покинул Испанию, улетел в ОАЭ и принял решение не возвращаться на родину и жить в Абу-Даби. Такая информация стала известна после того, как его сын обнародовал письмо отца в марте 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри придется держаться подальше от семьи на коронации Карла III.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

21:15
Опубликовано видео с места взрыва в Мелитополе
21:15
Почему кусать губы и щеки — это не норма? Ответ психолога
21:06
Будто в ЦУМе: как выглядит гардеробная задержанной Блиновской
21:00
Помогавшего Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК — видео
20:53
Бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери
20:35
Журналиста Касема под подписку о невыезде выпустили из тюрьмы Латвии

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео