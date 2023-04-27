Бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери

Иностранные СМИ сообщали, что девочка была рождена от аристократки. Так ли это на самом деле?

Бывший король Испании Хуан Карлос I опроверг новость о том, что у него есть внебрачная дочь, которая родилась в результате связи экс-монарха с аристократкой, написало издание El Mundo.

«У меня нет никакой дочери», — приводит газета слова экс-короля.

Прежде еще одно издание, El Confidencial, сообщило, что после рождения инфанты Елены (1963), инфанты Кристины (1965) и будущего короля Филиппа VI (1968). В конце 1970-х — начале 1980-х годов у короля появился четвертый ребенок — дочь Алехандра.

Иностранное СМИ отмечало, что женщина замужем, у нее есть сын и она никогда не предъявляла права на наследство.

В газете уточнялось, что монарх якобы финансово поддерживает Алехандру, несмотря на то, что женщина не знала, кто ее отец на протяжении долгого периода жизни.

Хуан Карлос отрекся от престола в пользу сына Филиппа в 2014 году, но сохранил за собой титул короля. В марте 2020 года из-за коррупционного скандала Филипп VI решил лишить отца средств из бюджета из Королевского дома, а также отказался быть претендентом на наследство. В августе 2020 года Хуан Карлос покинул Испанию, улетел в ОАЭ и принял решение не возвращаться на родину и жить в Абу-Даби. Такая информация стала известна после того, как его сын обнародовал письмо отца в марте 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри придется держаться подальше от семьи на коронации Карла III.