«Он не хочет»: принцу Гарри придется держаться подальше от семьи на коронации Карла III

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Полина Долгова
Полина Долгова 36

Принц Гарри будет сидеть вдалеке от членов семьи на коронации отца

«Он не хочет»: принцу Гарри придется держаться подальше от семьи на коронации Карла III

Фото: ТАСС / ANDY RAIN

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Инсайдеры отмечают, что сбежавший в США наследник короля Британии переживает нелегкие времена.

Принц Гарри будет сидеть в десяти рядах от других титулованных членов семьи на коронации своего отца, Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Приближенный к королевской семье инсайдер сообщил, что герцога Сассекского хотят держать подальше от членов семьи. Источник считает, что такое решение может показаться оскорбительным для младшего сына короля, но на самом деле, такая рассадка сыграет на руку принцу Гарри, который планирует уехать сразу после торжественной части.

«Он не хочет проводить много времени рядом с ними. Гарри приезжает, потому что его отец хочет, чтобы он был там», — объяснил инсайдер.

Также информатор отметил, что старший брат Гарри — принц Уильям — разгневан из-за поведения скандального родственника, публикации нелицеприятных мемуаров. Между тем, знающие люди утверждают, что Уильям не будет мстить Гарри, он собирается «хранить молчание на благо своей семьи и страны».

Близкие и знакомые королевской семьи надеются, что коронация Карла III пройдет в спокойной обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцу Гарри поставили условия во время коронации Карла III.

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