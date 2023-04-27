Опубликовано видео с места взрыва в Мелитополе

Появилось видео с места взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Оно сработало в 19.32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой.

Здание получило незначительные повреждения. Разбиты окна, осколками посечены стены, есть другой ущерб.

При взрыве, предварительно, никто не пострадал.

На месте работают экстренные и оперативные службы.