Опубликовано видео с места взрыва в Мелитополе

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Многоквартирный жилой дом получил незначительные повреждения.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Появилось видео с места взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Оно сработало в 19.32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой. 

Здание получило незначительные повреждения. Разбиты окна, осколками посечены стены, есть другой ущерб.

При взрыве, предварительно, никто не пострадал.

На месте работают экстренные и оперативные службы.

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