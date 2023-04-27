Опубликовано видео с места взрыва в Мелитополе
Многоквартирный жилой дом получил незначительные повреждения.
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Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Появилось видео с места взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Оно сработало в 19.32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой.
Здание получило незначительные повреждения. Разбиты окна, осколками посечены стены, есть другой ущерб.
При взрыве, предварительно, никто не пострадал.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
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