«Не стыдно»: звезда «Дома-2» Устиненко оголилась перед публикой после родов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Звезда «Дома-2» Устиненко показала фигуру сразу после родов

«Не стыдно»: звезда «Дома-2» Устиненко оголилась перед публикой после родов

Фото: Instagram* / aliana1001

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Блогеру в последние месяцы беременности было очень тяжело. Она мечтала поскорее родить и приступить к восстановлению фигуры.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко, ставшая на днях дважды мамой, чуть придя в себя, продемонстрировала публике фигуру. Лишнего веса и некоторых изъянов она не постеснялась.

«Мне не стыдно показывать. Мое тело создавало человека целых девять месяцев. Мы женщины — просто чудо-создания. Делаю отчет для себя, чтобы смотреть динамику восстановления», — подписала снимки Устиненко.

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко позирует в нижнем белье спустя день после родовУстиненко намерена вернуть стройное тело и готова приложить максимум усилий. Instagram* / aliana1001

Сейчас девушка все еще пребывает в роддоме, но уже стала задумываться о восстановлении фигуры. Пока она пытается избавиться от лишних килограммов при помощи правильного питания, использования тейпов, сна на животе и кормления грудью. Спорт в ближайшие месяцы противопоказан.

К слову, до этого Устиненко рассказала о родах. В роддом она отправилась на такси вместе с возлюбленным Максимом Меченковым. Мужчина не только сопроводил девушку, но и присутствовал при родах. Дочку девушка родила в воду и отметила, что такой способ был необыкновенным.

Для Устиненко дочь стала вторым ребенком. От первого брака с Александром Гобозовым она воспитывает сына Роберта. Отец принимает участие в жизни ребенка.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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