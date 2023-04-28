«Не стыдно»: звезда «Дома-2» Устиненко оголилась перед публикой после родов

Блогеру в последние месяцы беременности было очень тяжело. Она мечтала поскорее родить и приступить к восстановлению фигуры.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко, ставшая на днях дважды мамой, чуть придя в себя, продемонстрировала публике фигуру. Лишнего веса и некоторых изъянов она не постеснялась.

«Мне не стыдно показывать. Мое тело создавало человека целых девять месяцев. Мы женщины — просто чудо-создания. Делаю отчет для себя, чтобы смотреть динамику восстановления», — подписала снимки Устиненко.

Устиненко намерена вернуть стройное тело и готова приложить максимум усилий. Instagram* / aliana1001

Сейчас девушка все еще пребывает в роддоме, но уже стала задумываться о восстановлении фигуры. Пока она пытается избавиться от лишних килограммов при помощи правильного питания, использования тейпов, сна на животе и кормления грудью. Спорт в ближайшие месяцы противопоказан.

К слову, до этого Устиненко рассказала о родах. В роддом она отправилась на такси вместе с возлюбленным Максимом Меченковым. Мужчина не только сопроводил девушку, но и присутствовал при родах. Дочку девушка родила в воду и отметила, что такой способ был необыкновенным.

Для Устиненко дочь стала вторым ребенком. От первого брака с Александром Гобозовым она воспитывает сына Роберта. Отец принимает участие в жизни ребенка.

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