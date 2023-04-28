Захарова резко ответила на заявление посла США о визах: «Вы как Бербок и Трасс?»

Американский дипломат Линн Трейси считает, что российские журналисты могли бы добраться за океан на заседание Совбеза ООН своим ходом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно прокомментировала заявление американского посла в Москве Линн Трейси. Последняя считает, что российские журналисты, поздно получившие визы для вылета на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке, могли бы добраться за океан и своим ходом.

«Линн, вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Черное и Балтийское — это разные моря? Либо просто нагло врете?» — обратилась к американскому дипломату Мария Захарова.

Не могли российские журналисты «полететь своим ходом», потому что прямых рейсов Москва — Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей. А с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации.

В МИД РФ добавили, что выдавать визы уже после того, как срок вылета прошел, — один из любимых трюков американских властей.

Также власти США планировали устроить российской делегации в ООН так называемый «холодный душ». По их задумке на заседаниях должно было находиться минимальное число дипломатов из разных стран. Однако этот план провалился. Постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков заявил, что на встрече было множество людей, заинтересованно слушающих аргументы российской стороны.

Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН и будет продолжать чуть меньше месяца. На заседаниях дипломаты из РФ поднимают неудобные вопросы, которых представители США привыкли избегать.