Бывшая узнала тайны Даниила Воробьева: теперь ей грозит два года тюрьмы

Даниил Воробьев против бывшей возлюбленной! Что Марина Смирнова обнаружила в телефоне актера? Почему звезда кино хочет посадить мать своей единственной дочери за решетку? И как вышло, что после общения с папой девочке понадобилась психологическая помощь, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Строгость — это из разряда воспитания. А вот это участие и соединение — это топ вообще. Любовь — это, так или иначе, способность отдавать. Это — гиперважное умение на сегодняшний день», — актер Даниил Воробьев.

«Он сейчас из дома пропал и сказал: „Меня вообще не волнует, как ты будешь выживать на 2000 рублей“, без работы на тот момент и тотально без денег», — рассказала бывшая возлюбленная Даниила Воробьева Марина Смирнова.

Актер Даниил Воробьев подал в суд на бывшую возлюбленную. Обвинил Марину Смирнову в нарушении тайны переписки. В совокупности по трем статьям ей может грозить лишение свободы на два года. Та в ответ заявила, что на протяжении шести совместных лет подвергалась давлению и унижению со стороны звезды кино.

«Очень важно оставаться человеком в любых ситуациях. Здесь человечности нет в поведении Даниила. Он меня уничтожает как мать в глазах ребенка», — рассказала Смирнова.

Но как вышло, что некогда близкие и любящие друг друга люди, которые воспитывают общую дочь, в один миг превратились в злейших врагов?

«Все наши отношения — это была иллюзия, настоящая жизнь у него была совершенно другая», — заявила Смирнова.

Семья Марины и Даниила с самого начала была не совсем обычной. Смирнова с двумя детьми от первого брака и дочерью от Воробьева Эльзой-Лилой жили в Костроме. А сам артист преимущественно — в Москве. Причем в отелях. Он говорит, специально не хочет покупать собственное жилье, чтобы не привязываться к одному месту.

«Ну да, это такой спортрежим. Это — экономия силы», — рассказал Воробьев.

Марина не спорила. Понимала, что это бесполезно. Женщина признается, что была в курсе многих аспектов жизни Воробьева. Но принимала его таким, какой он есть.

«Я знала, что у моего мужа есть определенные проблемы, и на всякий случай я знала о многих, о каких-то переписках и еще о чем-то», — поделилась Смирнова.

Последней каплей стала история с сообщениями, которую впоследствии приобщили к уголовному делу. Даниил с дочкой собирались в Сочи. Актер заехал за Эльзой и привез Марине свой старый телефон. Сказал: «Это подарок». Как только она подключила аппарат к интернету, начали всплывать уведомления.

«Как некоторые комментаторы пишут: „Я не должна была читать“. Это физически невозможно. Соответственно, да, я прочитала, и после этого, конечно, я очень сильно была разочарована», — рассказала Смирнова.

Смирнова говорит, что сделала скрин сообщений, отправила его Даниилу и потребовала объяснить ситуацию. Тогда она еще не догадывалась, что год спустя за это ей может грозить тюремный срок.

«Он извинялся, он говорил, что мы семья, что это все игра, что это не по-настоящему, что мы должны быть вместе», — поделилась Смирнова.

Сразу после этого Воробьев пропал. Ушел, оставив бывшую возлюбленную не только с разбитым сердцем, но, по ее словам, с миллионными долгами.

«Ипотека, какие-то кредиты текущие, которые мы брали, и большой очень кредит на покупку машины. Эта машина сейчас у него», — рассказала Смирнова.

Но самое интересное началось потом. Суд установил, что Эльза остается с матерью. А отец должен переводить на ее содержание одну четвертую часть своих доходов. Даниила это не устроило. Он высказал свои пожелания.

«Он изначально содержал всю семью. Никаких изменений в его мужской позиции не произошло. Как был мужчина, так мужчиной и остался», — рассказал адвокат Даниила Воробьева Александр Почуев.

«Первое предложение — 20 тысяч рублей в месяц. Второе предложение — 20 тысяч рублей в месяц. И третье предложение — я переезжаю в Москву со всеми детьми до конца 2026 года», — рассказала Смирнова.

Марина, у которой в родной Костроме свое жилье, налаженный бизнес, а также друзья и родственники, отказалась. Тогда, как утверждает женщина, Даниил написал заявление с требованием, чтобы дочь проживала с ним. А мать выплачивала алименты.

«Желание забрать ребенка и полностью ей обладать и делать с ней все, что он хочет. Он всегда, когда ее увозил, он не отвечал мне на связь. Я ее спрашиваю: «Лилочка, ты не хотела с мамой говорить?» Она такая: «Нет, мне папа не давал с тобой разговаривать», — поделилась Смирнова.

На этом Воробьев не остановился. И подал еще один иск. Обвинил Смирнову в нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни. Речь о тех самых сообщениях, которые женщина случайно увидела в его старом телефоне.

«Вскрылись его какие-то не очень приятные интимные подробности личной жизни, которые стали известны третьему лицу. Так ты веди нормальную жизнь, и не надо будет стесняться интимных подробностей порочащего характера», — рассказала адвокат Марины Смирновой Маргарита Гаврилова.

«Единственный, кто распространял свою личную переписку, — это сам Даниил Владимирович, который съездил к нотариусу, показал свою переписку очень многим людям», – рассказала Смирнова.

Больше всего Смирнову пугает, что после каждой встречи с папой Эльзу приходится успокаивать.

«Я не дала эксплуатировать своего ребенка и везти ее на 15-часовые съемки без моего присутствия. Он не видит дочь, он хотел ее просто забрать в 6:30 утра, два дня по 15 часов, пятилетнюю девочку снимать без моего присутствия и вернуть ее», — рассказала Смирнова.

«Конечная цель — нормальная счастливая судьба дочери. Никто не собирается лишать дочь матери. Как бы там ни пытались с той стороны демонизировать позицию моего доверителя, никто здесь никаких агрессивных целей не преследует», — рассказал Почуев.

«Когда ее трясло вот на этом диване, он продолжал орать, оскорблять меня, и ему, в общем-то, наплевать, наверное, на свою дочь. И когда я сказала: «Что ты наделал? Мы заперты, у нас сломана дверь», он сказал: «Его это не волнует, сейчас приедут и доломают ее», – рассказала Смирнова.

Сам актер хранит молчание. Так же, как и его продюсер.

«У Даниила очень четкая позиция — не выносить личное дело и не обсуждать личные дела в публичном пространстве», — продюсер Даниила Воробьева Галина Шевченко.

В данный момент процесс в самом разгаре. Смирнова надеется, что суд прислушается к ее словам и примет справедливое решение.