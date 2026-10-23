Набиуллина призвала ограничить объемы льготной ипотеки в России

Льготная ипотека в России должна оставаться ограниченной, а ее объемы не следует увеличивать. Об этом заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«Льготная ипотека должна быть ограниченной. Потому что даже если будет адресная ипотека — для айтишников, для молодых семей, по региональному принципу и по профессиям, покрывающая 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступной практически», — сказала она.

По словам Набиуллиной, если россияне хотят, чтобы рыночная ипотека была доступна для всех по умеренным ставкам, расширять объем льготного кредитования нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 октября изменились условия семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье и региона проживания заемщиков. В большинстве регионов ставка составит от 2% до 10% годовых, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — от 4% до 12%.

Также установили максимальную сумму кредита: в регионах — от шести до десяти миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — от 12 до 18 миллионов. При строительстве частного дома ставка останется 6% для всех семей, а выплачивать ипотеку можно будет не дольше 15 лет.

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