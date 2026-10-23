В Россию впервые с 2022 года вернулись 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, переговоры об их обмене продолжались с мая.

Фото, видео: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ; 5-tv.ru

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В Россию впервые с 2022 года вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в беседе с 5-tv.ru.

По словам омбудсмена, с 2014 года и после 2022 года массовых обменов военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма практически не проводилось, поскольку эту категорию не включали в списки на обмен.

Лантратова рассказала, что вместе с уполномоченными по правам человека ДНР, ЛНР и Крыма принимала матерей, жен и детей военнослужащих. На основе обращений удалось сформировать списки на обмен и начать переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. По словам Лантратовой, переговоры продолжались с мая.

«Сегодня домой возвращается 50 наших бойцов. Это Донецк, Луганск, Крым. И это очень важно, потому что это как глоток свежего воздуха для матерей, которые теперь видят, что данную категорию мы меняем, и они в скором времени вернутся домой», — сказала омбудсмен.

Кроме того, Лантратова сообщила, что омбудсмены России и Украины обсудили ситуацию в городе Алешки Херсонской области. Она отметила, что информацию по этому вопросу передадут позже.

По словам омбудсмена, с момента ее вступления в должность удалось вернуть почти тысячу пленных. Лантратова также сообщила, что представители двух стран продолжают взаимно посещать пленных, что, по ее словам, благоприятно влияет на ситуацию с их содержанием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вернула из украинского плена 270 военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 270 пленных боевиков ВСУ. Военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их отправят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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