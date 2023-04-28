Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Юрист Кудерко: новые правила проверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплат

Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Стоит учесть, что обследование приборов имеет право проводить только аккредитованная организация.

В России с 1 мая закрепятся новые правила проверки счетчиков газа, которые позволят избежать утечки и снизят вероятность переплат. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, теперь специализированные мастера будут проверять, нет ли даже небольших признаков использования на счетчике магнитных устройств, которые могли бы исказить показания. Если есть, то на собственника квартиры будет заведен акт.

Чтобы избежать утечки газа, мастера должны будут осмотреть прибор на предмет каких-либо механических повреждений, попробовать определить перепады давления и погрешности в учете.

По окончанию работ мастер обязан составить акт и внести все данные в паспорт счетчика. По словам юриста такие проверки имеет право проводить только аккредитованная организация.

«Перечень таких компаний опубликован на сайте Росаккредитации. Юридическую силу имеют только сведения, отраженные в электронном реестре Росстандарта», — цитирует специалиста агентство «Прайм». 

Также Кудерко уточнила, что данные газового счетчика нужно вовремя вносить в паспорт, за нарушение сроков предусмотрена гражданская ответственность.

Если вдруг станет ясно, что прибор неисправен, плату за газ переначислят по нормативу (он намного выше обычного потребления), а за выявленное мошенничество с газовыми счетчиками полагается немаленький штраф.

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