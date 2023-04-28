Вице-адмирал Воробьев назначен командующим Балтфлотом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 9

В Минобороны подтвердили информацию. До назначения должность занимал адмирал Виктор Лиина.

Вице-адмирал Воробьев назначен командующим Балтфлотом

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны России.

До этого назначения должность занимал адмирал Виктор Лиина. По данным источника «Известий» теперь кандидатура военачальника рассматривается на пост командующего Тихоокеанским флотом.

С 2012 года должность командующего ТОФ занимает адмирал Сергей Авакянц. Ранее полпред президента России Юрий Трутнев отмечал, что Авакянц вынужден покинуть пост в связи с достижением предельного срока службы.

По последней информации, Сергея Авакянца могут перевести на руководство центральной структурой по координации работы 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отставку ушло правительство Красноярского края. В приказе отмечалось, что кабинет министров продолжит исполнять свои служебные обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство.

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