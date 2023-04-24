Правительство Красноярского края отправлено в отставку

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Алексей Панков
Алексей Панков 32

Врио губернатора Котюков отправил правительство Красноярского края в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

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Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном портале.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. В документе отмечается, что Кабмин продолжит осуществлять свои полномочия до назначения новых членов правительства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В соответствии со статьями 88, 90, 101 устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы регионального правительства, по данным ТАСС, назначен Сергей Верещагин. На этой должности он сменил Юрия Лапшина. Ранее Верещагин занимал пост заместителя председателя правительства Красноярского края.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, почему президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края.

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