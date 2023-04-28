Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов». Об этом сообщило ведомство.

По последней информации, организация Kongres Deputowanych Ludowych была создана в 2022 году в Польше. Среди участников — бывшие депутаты Государственной думы Геннадий Гудков*, Илья Пономарев* и Марк Фейгин*.

Эти люди живут за пределами России и отрицают целостность своей родины.

«Они отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами», — говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

До этого стало известно о том, как Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии. Оказалось, что профессорско-преподавательский состав учебного заведения популяризует деятельность организаций, которые на территории России считаются экстремистскими.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в РФ признали нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета».

* — признан в РФ иноагентом.