Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Участники данной организации живут за пределами РФ и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов». Об этом сообщило ведомство.

По последней информации, организация Kongres Deputowanych Ludowych была создана в 2022 году в Польше. Среди участников — бывшие депутаты Государственной думы Геннадий Гудков*, Илья Пономарев* и Марк Фейгин*.

Эти люди живут за пределами России и отрицают целостность своей родины.

«Они отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами», — говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

До этого стало известно о том, как Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии. Оказалось, что профессорско-преподавательский состав учебного заведения популяризует деятельность организаций, которые на территории России считаются экстремистскими.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в РФ признали нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета».

* — признан в РФ иноагентом.

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»
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