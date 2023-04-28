«Чистый блеф»: почему ВСУ не смогут начать контрнаступление

Украинские националисты не могут справиться даже с техникой, которую им любезно одолжил Запад.

У боевиков Незалежной не получится перебросить технику на левый берег Днепра, чтобы начать контрнаступление. Для этого следует восстановить частично разрушенный Антоновский мост, но российские войска постоянно обстреливают переправу, пресекая попытки противника продвинуться вперед.

«Это чистый блеф. <…> Весь мост под прострелом, никак они его не восстановят. Единственное — по воде могут перебросить, но для этого нужно большое количество плавсредств», — заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире федерального телеканала.

В том числе он отметил, что невозможно возвести и понтонную переправу, потому что она уйдет под воду за считанные минуты. По словам Сальдо, на левом берегу Днепра сосредоточена масштабная группировка российских военных.

Примечательно, что и сама украинская техника дает сбои. В этом уверен военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. По его словам, поставленные Киеву вооружения будут ломаться все чаще и чаще. На это есть две причины: Запад поставляет уже устаревшие модели, а также его используют не до конца обученные боевики ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как ВДВ зачищают берег Днепра от ВСУ.