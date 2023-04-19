«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки

Запад намеренно не поставляет Украине лучшие образцы.

Западная военная техника, стоящая на вооружении ВСУ, будет ломаться еще чаще. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

По его словам, на то есть две причины. Во-первых, Запад поставляет устаревшее и использованное вооружение. Во-вторых, его используют не до конца обученные экипажи.

Он добавил, что подготовить танкиста, особенно механика-водителя, достаточно сложно. Кроме того, западные образцы танков сильно отличаются от советских, стоявших на вооружении ВСУ.

«Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков. Когда готовят три недели или месяц, то на выходе», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, Запад оставляет у себя все лучшие образцы техники. На Украину отправляется то, что не жалко.

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