«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки
Военный эксперт Дандыкин: поставленная ВСУ западная техника будет ломаться чаще
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Volker Hohlfeld
Запад намеренно не поставляет Украине лучшие образцы.
Западная военная техника, стоящая на вооружении ВСУ, будет ломаться еще чаще. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.
По его словам, на то есть две причины. Во-первых, Запад поставляет устаревшее и использованное вооружение. Во-вторых, его используют не до конца обученные экипажи.
Он добавил, что подготовить танкиста, особенно механика-водителя, достаточно сложно. Кроме того, западные образцы танков сильно отличаются от советских, стоявших на вооружении ВСУ.
«Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков. Когда готовят три недели или месяц, то на выходе», — отметил Дандыкин.
По словам эксперта, Запад оставляет у себя все лучшие образцы техники. На Украину отправляется то, что не жалко.
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