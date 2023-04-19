«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки

|
Алексей Панков
Алексей Панков 24

Военный эксперт Дандыкин: поставленная ВСУ западная техника будет ломаться чаще

«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Volker Hohlfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Запад намеренно не поставляет Украине лучшие образцы.

Западная военная техника, стоящая на вооружении ВСУ, будет ломаться еще чаще. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

По его словам, на то есть две причины. Во-первых, Запад поставляет устаревшее и использованное вооружение. Во-вторых, его используют не до конца обученные экипажи.

Он добавил, что подготовить танкиста, особенно механика-водителя, достаточно сложно. Кроме того, западные образцы танков сильно отличаются от советских, стоявших на вооружении ВСУ.

«Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков. Когда готовят три недели или месяц, то на выходе», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, Запад оставляет у себя все лучшие образцы техники. На Украину отправляется то, что не жалко.

«Малое бегство»: как происходит отступление ВСУ из Артемовска

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии.

Тема:
Спецоперация
19 апр
Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
19 апр
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях
19 апр
«Больше и больше»: Песков высказался о поставках оружия Киеву со стороны Сеула
19 апр
ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии
19 апр
«Малое бегство»: как происходит отступление ВСУ из Артемовска
19 апр
«Получают по зубам»: как ВС РФ отражают попытки атаки ВСУ в районе Угледара
19 апр
ВСУ взорвали четыре многоэтажки во время отступления из Артемовска
19 апр
«Не будет волшебного момента»: в Британии заявили о продолжении конфликта на Украине в 2024 году
19 апр
Вернувшийся из зоны СВО Милонов объяснил причины попыток ВСУ упорно атаковать
19 апр
Российские военные отбили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении
+15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

17:34
Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
17:19
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ из-за инцидента в аэропорту Кишинева
17:10
Рэпер HammAli попал под прицел поклонницы-сталкера: «Страшно»
17:07
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях
17:01
«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки
16:51
«Я сдаюсь»: состояние Гоар Аветисян ухудшилось после операции по уменьшению груди

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео