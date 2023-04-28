Чавушоглу не считает беспочвенными претензии РФ к реализации зерновой сделки

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Глава МИД Турции отметил, что данные обещания Москве так и не были выполнены.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Анкара не считает беспочвенными претензии Москвы к реализации зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местной прессе. Он отметил, что все обещанное России так и не было выполнено.

Напомним, в июле прошлого года в Стамбуле подписали документы о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. По ним Россельхозбанк должны были снова подключить к системе SWIFT, отменить запрет на доступ в порты наших судов, разблокировать зарубежные счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Но этого до сих пор не произошло. Тем не менее в ожидании Москва несколько раз продлевала свое участие в зерновой сделке.

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