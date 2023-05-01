«Потливость ночью— признак рака»: онколог рассказал о примете опасной болезни

|
Алексей Панков
Алексей Панков 138

Онколог Воробьев: потливость ночью может свидетельствовать о раке

«Потливость ночью— признак рака»: онколог рассказал о примете опасной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам специалиста, существуют мнения, что во сне болезнь развивается быстрее.

Сильная потливость во сне может свидетельствовать о раке. Такое заявление сделал в беседе с порталом «МедикФорум» врач-онколог Андрей Воробьев. Гипергидроз сна или ночную потливость врачи называют «симптомом красного флага».

Он подчеркнул, что многие проявления болезни могут усиливаться ночью. Более того существуют доказательства ускорения роста раковых клеток в темное время суток.

«Это потенциально серьезный симптом, который может означать наличие серьезного основного заболевания. Эти поты часто бывают настолько сильными, что пропитывают постельное белье», — подчеркнул специалист.

Потеть ночью — это нормально. Но стоит обратить внимание, если:

  • Гипергидроз регулярно возникает более одного раза за ночь или проявляется ежедневно;
  • Выделения настолько обильны, что приходится менять постельное белье или идти в душ;
  • Сопровождается лихорадкой.

Балуев о последних съемках c Глаголевой: «Я не понимал, что с ней происходит»

Наличие этих симптомов может свидетельствовать о раке почек, печени и яичников, а также быть симптомом лейкемии и лимфомы. При их проявлении стоит немедленно обратиться к врачу.

Несмотря на то, что ночная потливость считается тревожным признаком рака, она не всегда может указывать на смертельное заболевание. У ночной потливости есть и другие причины, не связанные с раком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о недуге композитора Александра Лукьянова. 70-летний автор борется с онкологией.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео