«Потливость ночью— признак рака»: онколог рассказал о примете опасной болезни

По словам специалиста, существуют мнения, что во сне болезнь развивается быстрее.

Сильная потливость во сне может свидетельствовать о раке. Такое заявление сделал в беседе с порталом «МедикФорум» врач-онколог Андрей Воробьев. Гипергидроз сна или ночную потливость врачи называют «симптомом красного флага».

Он подчеркнул, что многие проявления болезни могут усиливаться ночью. Более того существуют доказательства ускорения роста раковых клеток в темное время суток.

«Это потенциально серьезный симптом, который может означать наличие серьезного основного заболевания. Эти поты часто бывают настолько сильными, что пропитывают постельное белье», — подчеркнул специалист.

Потеть ночью — это нормально. Но стоит обратить внимание, если:

Гипергидроз регулярно возникает более одного раза за ночь или проявляется ежедневно;

Выделения настолько обильны, что приходится менять постельное белье или идти в душ;

Сопровождается лихорадкой.

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Наличие этих симптомов может свидетельствовать о раке почек, печени и яичников, а также быть симптомом лейкемии и лимфомы. При их проявлении стоит немедленно обратиться к врачу.

Несмотря на то, что ночная потливость считается тревожным признаком рака, она не всегда может указывать на смертельное заболевание. У ночной потливости есть и другие причины, не связанные с раком.

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