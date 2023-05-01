Ход конем: российские шахматисты будут играть в Азиатской федерации
Федерация шахмат России и ACF подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann
ФШР стала первой спортивной федерацией в стране, которая слилась с азиатской. Ожидается, что новое сотрудничество послужит позитивным примером для других организаций в сфере спорта.
Федерация шахмат РФ вошла в состав участников Азиатской шахматной федерации, что позволит спортсменам из России принимать участие в большем количестве крупных соревнований мирового уровня. Об этом общероссийская организация сообщила в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что главной задачей сотрудничества федераций стало укрепление отношений между шахматистами. Кроме того союз будет заниматься совместной организацией личных и командных турниров, не только товарищеских, но и крупных.
Стороны также обозначили свою готовность проводить совместные научно-образовательные онлайн-конференции и семинары для повышения квалификации игроков. В организации в заключение добавили, что новым президентом зоны избран президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
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