Ход конем: российские шахматисты будут играть в Азиатской федерации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51

Федерация шахмат России и ACF подписали меморандум о сотрудничестве

Ход конем: российские шахматисты будут играть в Азиатской федерации

Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann

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ФШР стала первой спортивной федерацией в стране, которая слилась с азиатской. Ожидается, что новое сотрудничество послужит позитивным примером для других организаций в сфере спорта.

Федерация шахмат РФ вошла в состав участников Азиатской шахматной федерации, что позволит спортсменам из России принимать участие в большем количестве крупных соревнований мирового уровня. Об этом общероссийская организация сообщила в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что главной задачей сотрудничества федераций стало укрепление отношений между шахматистами. Кроме того союз будет заниматься совместной организацией личных и командных турниров, не только товарищеских, но и крупных.

Стороны также обозначили свою готовность проводить совместные научно-образовательные онлайн-конференции и семинары для повышения квалификации игроков. В организации в заключение добавили, что новым президентом зоны избран президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский шахматист Ян Непомнящий и игрок из Китая Дин Лижэнь завершили партию. Кто стал чемпионом мира по шахматам?

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