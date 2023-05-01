«Тысячи человек стоят в очереди»: Доминик Джокер раскрыл, кого брали на «Фабрику звезд»

Можно ли было попасть на музыкальное реалити-шоу без связей или, допустим, без таланта?

На «Фабрику звезд» никто не попадал случайно — туда отбирали тех, кто успел «понюхать» сцену. Об этом 5-tv.ru рассказал певец и участник проекта Доминик Джокер, общаясь с журналистами на гала-концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Брали тех, кто уже „понюхал“ сцену, что-то у кого-то не получилось, все были в разных группах, в разных проектах. Стас Пьеха пел у Пелагеи на проекте, у Алексы за плечами было два больших сольника. Ира (Дубцова — Прим. ред.) была в огромном количестве разных групп до этого, у нее было несколько проектов, которые так или иначе почему-то не пошли. Взяли тех, кто в принципе уже обтерся», — рассказал артист.

По его словам, продюсер шоу брал тех, кто был связан с музыкальной индустрией и уже постепенно входил в нее. Доминика Джокера пригласили, когда ушел из поп-группы, поэтому предложение сначала показалось ему неинтересным.

«Он (продюсер — Прим. ред.) мне говорит: „Ты дебил? У меня таких как ты стоит пятьсот, тысячи человек в очереди, ты хотя бы попробуй!“», — вспомнил Джокер.

Ранее 5-tv.ru писал, как Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд».