Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 024

Яна Чурикова подтвердила реальность романов на «Фабрике звезд»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Алексей Кабанов и Сати Казанова, Никита Малинин и Маша Вебер, Юрий Титов и Евгения Волконская, Тимати и Алекса — и это далеко не все пары проекта, за развитием отношений которых наблюдала вся страна.

Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд». Какие отношения между участниками проекта были в действительности, телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, приуроченному к 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Дорогие товарищи, все чувства, которые вы видели на „Фабрике звезд“, — это настоящие детские влюбленности, которые правда были», — отметила Чурикова.

Тем не менее, телеведущая объяснила, что выпуски монтировались таким образом, чтобы усилить впечатление зрителей от тех самых эмоций, которые были в действительности между участниками.

«Это как Ромео и Джульетта. Возможно, в обычной жизни это простое юношеское увлечение, но Шекспир написал так, что уже несколько веков мы все сходим с ума от того, как сильно это написано. То же самое на «Фабрике звезд», — рассказала Чурикова.

Телеведущая отметила, что у участников проекта не было возможности скрыть свои чувства друг к другу, ведь им приходилось находиться под прицелами видеокамер круглосуточно.

«Обычно, когда ты являешься производителем реалити-шоу, твоя главная задача — это физическое и ментальное здоровье участников, чтобы все совпадало. Но во всем остальном ребята — взрослые люди, они же понимают, что их показывают по телевизору», — отметила Чурикова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Яна Чурикова резко ответила на обвинения в психологическом насилии на «Фабрике звезд».

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