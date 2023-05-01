Умер народный артист России Георгий Демуров, который играл Сталина

Народный артист России Георгий Демуров ушел из жизни в возрасте 82 лет в Нижнем Новгороде. Об этом написано на странице Нижегородского театра драмы имени Горького в социальной сети ВКонтакте.

«Утрата огромная, горькая, невосполнимая — для всех, кто знал и любил, для нашего театра, для всего театрального сообщества, — говорится в публикации.

Сообщается, что гражданская панихида состоится 3 мая с 12:00 до 13:00 в зале Нижегородского театра драмы имени Горького.

Артист родился 13 ноября 1930 года в Тбилиси, в 1966 году он закончил Горьковское театральное училище. В театре драмы Нижнего Новгорода он проработал в течение 58 лет и посетил около 150 общин. Среди них — лорд Грей в спектакле «Ричард III», Петруччио в «Укрощении строптивой», Скалозуб — «Горе от ума». В 2004–2012 годах артист являлся художественным руководителем театра.

Одной самых ярких ролей Георгия Демурова стал образ Иосифа Сталина. Фото: Кадр из сериала « Конвой PQ-17», 2004 г.

Также Демуров известен по роли Иосифа Сталина в сериале «Конвой PQ-17» с Андреем Мерзликиным в главной роли.

В 2015 году он поставил спектакль «Дядя Ваня», в котором сыграл Александра Серебрякова. Спектакль был приурочен к 50-летию творчества артиста в Театре.

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