Вдова поэта Дербенева умерла в Москве

Женщине стало лучше во время госпитализации. Но врачи не смогли ее спасти.

Вера Дербенева, вдова поэта Леонида Дербенева скончалась в Москве на 89-м году жизни. Накануне женщину госпитализировали в больницу. Ее поместили в ковидное отделение. Врачи всеми силами боролись за жизнь Веры Дербеневой, но спасти вдову поэта не удалось.

Близкие люди семьи Дербеневых рассказали, что женщине стало лучше после приезда в больницу. Но 30 апреля у нее поднялась температура и ухудшилось состояние. Спустя время Вера Дербенева умерла. Об этом сообщило издание МК.

Женщину похоронят 4 мая в Москве на Востряковском кладбище рядом с супругом. Сейчас обсуждается вопрос со временем прощания. Похороны организует внучка Веры Дербеневой.

В одном из последних интервью женщина жаловалась на свое самочувствие, но не теряла оптимизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 апреля умер модельер Вячеслав Зайцев.