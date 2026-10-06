Умер актер Василий Попов, известный по фильму «Атака»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

О кончине артиста сообщили в Новомосковском филиале Тульского театра драмы.

Умер актер Василий Попов из фильма Атака

Фото: Кадр из х/ф «Атака», реж.: Игорь Николаев, 1986г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Сообщение о его смерти руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького опубликовало 6 октября.

«С тяжелым сердцем сообщает, что 3 октября 2026 года на 79-м году жизни не стало нашего коллеги и замечательного артиста Василия Васильевича Попова», — говорится в обращении коллектива.

Зрителям Попов известен по фильму «Атака». Причина смерти, дата и место прощания в приведенном сообщении не указаны.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

11:19
Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»
11:15
Почти гуманитарная катастрофа: села в Сибири остались без продуктов
11:10
Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик
11:00
Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
10:55
Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме
10:49
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке подрыва под Тамбовом

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в августе
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня