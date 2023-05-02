«Разорвал ногу»: Александр Олешко оказался в инвалидном кресле

Актер получил травму еще несколько недель назад. Но все это время продолжал работать.

Актер Александр Олешко оказался в инвалидном кресле. О его состоянии здоровья рассказала Лариса Гузеева. Телеведущая сняла артиста на камеру во время перерыва съемок музыкальной программы на одном из федеральных каналов — на кадрах его увозили на инвалидном кресле со сцены. Видео опубликовало 7Дней.ru.

Гузеева поведала, что в таком состоянии артист уже несколько недель. Он травмировал ногу во время спектакля. Но обращаться сразу за помощью к врачам не стал, так как не сразу почувствовал неладное.

«Бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия. И вот сейчас его увозят на каталке», — прокомментировала Гузеева.

Сама Гузеева в шоу участвовала в качестве члена жюри. При этом в последнее время она редкий гость на телеэкранах. С февраля прошлого года передача «Давай поженимся», которую вела знаменитость, перестала выходить. Гузеева утверждает, что без дела не сидит. Сначала она заменила коллегу Дмитрия Нагиева в качестве ведущей в одном из музыкальных шоу. А также вместе с подругой организовала бизнес по производству домашних пельменей.

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