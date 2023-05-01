«Не паникуйте»: Петросян рассказал, почему попал в больницу

Евгений Петросян сам рассказал о своем самочувствии.

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян вышел на связь после сообщений об экстренной госпитализации. В беседе с 5-tv.ru он успокоил общественность и призвал не беспокоиться о своем здоровье.

«Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — сообщил артист.

Ранее 5-tv.ru стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. Ему несколько лет назад делали стентирование. Народному артисту РСФСР заменили сердечный клапан и восстановили работу коронарных сосудов в 2013 году. Операция прошла планово. Евгений Петросян уже давно является «сердечником».