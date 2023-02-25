«Тебя будто и нет нигде»: Гузеева ответила на слухи о своей безработице

Телеведущая стала реже мелькать на телеэкранах. Что сейчас происходит в ее жизни?

Телеведущая Лариса Гузеева, славящаяся резким характером и дерзкими фразами, ответила на слухи о том, что она осталась безработной после того, как были приостановлены съемки ток-шоу «Давай поженимся!».

Передача перестала выходить в эфир в прошлом году. Поклонники сначала преданно ждали возвращения ток-шоу на федеральный канал, но потом все чаще стали задаваться вопросом, когда же съемки будут возобновлены. Вскоре публику стало интересовать и наличие занятости телеведущей. Гузеева поначалу молчала, но публика не унималась.

«Чтобы никто не думал, что раз нет „Давай поженимся!“, то уже ничего нет. Просто я забыла, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать. А то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде», — возмутилась Гузеева.

К слову, даже с приостановкой съемок программы «Давай поженимся!» Гузеева без работы не осталась. Она стала ведущей другого проекта — музыкального.

Чуть больше месяца назад на вопрос о закрытии программы, где одинокие сердца ищут любовь, Гузеева ответила, что работа приостановлена навсегда. Шутка это была или язвительный ответ, неизвестно. Но руководство федерального телеканала никаких заявлений не давало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир.