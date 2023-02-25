«Тебя будто и нет нигде»: Гузеева ответила на слухи о своей безработице

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на слухи о своей безработице

«Тебя будто и нет нигде»: Гузеева ответила на слухи о своей безработице

Фото: © РИА Новости / Тарас Литвиненко

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая стала реже мелькать на телеэкранах. Что сейчас происходит в ее жизни?

Телеведущая Лариса Гузеева, славящаяся резким характером и дерзкими фразами, ответила на слухи о том, что она осталась безработной после того, как были приостановлены съемки ток-шоу «Давай поженимся!».

Передача перестала выходить в эфир в прошлом году. Поклонники сначала преданно ждали возвращения ток-шоу на федеральный канал, но потом все чаще стали задаваться вопросом, когда же съемки будут возобновлены. Вскоре публику стало интересовать и наличие занятости телеведущей. Гузеева поначалу молчала, но публика не унималась.

«Чтобы никто не думал, что раз нет „Давай поженимся!“, то уже ничего нет. Просто я забыла, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать. А то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде», — возмутилась Гузеева.

К слову, даже с приостановкой съемок программы «Давай поженимся!» Гузеева без работы не осталась. Она стала ведущей другого проекта — музыкального.

Чуть больше месяца назад на вопрос о закрытии программы, где одинокие сердца ищут любовь, Гузеева ответила, что работа приостановлена навсегда. Шутка это была или язвительный ответ, неизвестно. Но руководство федерального телеканала никаких заявлений не давало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир.

-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:21
Сын Теличкиной не стал актером из-за угрозы матери ослепнуть: «Подействовало!»
4:49
«Тебя будто и нет нигде»: Гузеева ответила на слухи о своей безработице
4:19
Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16 в обозримом будущем
3:50
«Сидел на мне, закрывал рот»: Пэрис Хилтон рассказала об изнасиловании и аборте
3:20
Иверская икона Божией Матери 25 февраля— чудеса и история
3:19
Информационное табло убило током лошадь на остановке в центре Москвы — видео (18+)

Сейчас читают

Информационное табло убило током лошадь на остановке в центре Москвы — видео (18+)
Совсем не тот: Максим Галкин* появился на публике в жутком виде
«Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023