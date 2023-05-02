Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Алеппо, погиб военный

Израиль ударил минувшей ночью по окрестностям сирийского Алеппо, сообщило Государственное телевидение страны.

По данным местных журналистов, погиб один военный, еще семь человек получили ранения. Разрушений и жертв могло быть куда больше, но по целям отработали сирийские силы ПВО. Из-за атаки пришлось закрыть международный аэропорт Аллепо.