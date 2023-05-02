Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Алеппо, погиб военный
Из-за атаки приостановлена работа международного аэропорта в городе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Monsef Memari; 5-tv.ru
Израиль ударил минувшей ночью по окрестностям сирийского Алеппо, сообщило Государственное телевидение страны.
По данным местных журналистов, погиб один военный, еще семь человек получили ранения. Разрушений и жертв могло быть куда больше, но по целям отработали сирийские силы ПВО. Из-за атаки пришлось закрыть международный аэропорт Аллепо.
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