Зарезал из-за часов: в Лесосибирске раскрыли убийство 25-летней давности

Спустя много лет подозреваемый в совершении преступления рассказал подробности того жуткого дня.

Блюстители порядка могут раскрыть преступление, даже если оно было совершено в прошлом веке. Например, убийство 25-летней давности полицейские раскрыли недавно в Красноярском крае в городе Лесосибирске.

Еще в мае 1997 года в городской отдел МВД поступило сообщение о бездыханном теле 70-летнего пенсионера в одной из квартир жилого дома. На нем были следы насильственной смерти. По факту случившегося сразу возбудили уголовное дело, однако установить личность злоумышленника на тот момент было невозможно.

Уже в этом году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, следователи повторно изучили материалы этого уголовного дела. Блюстители порядка создали детальный план действий и снова стали искать виновного.

Отпечатки пальцев, оставшиеся на месте случившегося, совпали с отпечатками 47-летнего жителя Лесосибирска. Ранее этот мужчина уже был судим и в последнее время нигде не работал. Как только выяснились новые подробности, полиция задержала подозреваемого. Тот признал свою вину и подробно рассказал, как совершил убийство.

По версии следствия, в тот злополучный день злоумышленник выпивал горячительные напитки с убитым пенсионером. Когда он уснул, подозреваемый стал обыскивать квартиру в корыстных целях. Но как оказалось, пожилой хозяин не спал и вступил в перепалку с хулиганом. Мужчины начали ссориться, конфликт перерос в драку. Обвиняемый последовал на кухню и взял нож, нанес пенсионеру семь ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Тогда из дома убитого пропали видеомагнитофон, четыре видеокассеты и наручные часы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина из Благовещенска убил десятимесячного сына и напал с ножом на жену.