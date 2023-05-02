«Все чисто»: директор Бородиной прокомментировал возможную финансовую проверку

У девушки был магазин одежды, но он давно закрылся.

Директор Ксении Бородиной Лев Смольников эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировал информацию о проверке знаменитостей правоохранителями по подозрению в финансовых махинациях. Он подтвердил, что Ксения исправно платит налоги и никакими марафонами не занимается. В финансовом отношении у Ксении все «чисто и прозрачно».

«У Ксении была компания, занималась одеждой давным-давно. Больше одеждой эта компания не занимается. Счета они сами заблокировали. В 2022-м году компания была ликвидирована, а заблокировали счета в 2019-м», — отметил Смольников.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении семи популярных российских блогеров проводятся проверки. Их счета в рамках действий заблокированы. В этот список попали оскандалившиеся Александра Митрошина, Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Имена еще четверых инфлюенсеров держатся в секрете.